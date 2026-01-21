Москвичка угнала снегоуборочную машину

Женщина украла снегоуборочную машину на Тимирязевской улице в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного МВД.
В полицию обратился представитель обслуживающей компании. По его словам, один из сотрудников, убиравший снег, отошел в подсобное помещение, забрав ключи зажигания. Вернувшись на место, он обнаружил пропажу снегоуборочной машины.
Полицейские задержали подозреваемую недалеко от места преступления. Ею оказалась 39-летняя ранее судимая москвичка. Похищенное у нее изъяли и вернули владельцу.
На кадрах, опубликованных МВД, видно, как женщина в белом пуховике тащит снегоуборочную машину за собой.
На москвичку завели дело по части 1 статьи 158 УК («Кража»). Ей грозит до двух лет лишения свободы.
В прошлом году москвич нашел на улице 1,6 млн рублей и потратил их. На него завели уголовное дело о краже в особо крупном размере.