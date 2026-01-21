Между Касабланкой и Петербургом запустили прямое авиасообщение

Авиакомпания Royal Air Maroc запустила прямые рейсы между Петербургом и Касабланкой, говорится в телеграм-канале аэропорта Пулково.



Первый самолет из Марокко приземлился в Пулкове 21 января. Рейсы из Петербурга на Boeing 737-800 на 160 пассажиров будут отправляться в 08:05 по понедельникам, средам и субботам. Полет занимает 5 часов 40 минут.



«Касабланка — крупнейший город и важный транспортный хаб Марокко. Благодаря широкой маршрутной сети авиакомпании пассажирам доступны удобные трансферные перелеты в страны Европы, Африки, Северной и Южной Америки», — говорится в сообщение аэропорта.



Недавно стало известно, что спрос на поездки в африканские страны среди россиян за год вырос на 50%. Среди популярных направлений — Египет, Маврикий, ЮАР и на Сейшелы.