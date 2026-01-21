В России впервые с 2022 года официально покажут Олимпийские игры
Элайджа Вуд рассказал, что проходил кастинг в «Мулен Руж!»

Фото: Aurum Producciones S.A.

Американский актер Элайджа Вуд («Властелин колец», «Шершни») рассказал изданию Collider, что проходил кастинг в фильм «Мулен Руж!» База Лурмана. Он претендовал на роль, которая досталась Юэну МакГрегору.

По словам Вуда, он очень серьезно готовился к прослушиванию. Актер брал уроки вокала и готовил песни для кастинга. Но в итоге его не выбрали.

Сама попытка получить главную роль в «Мулен Руж!», как считает Вуд, «кажется безумием», поскольку он «примерно на десять лет моложе» МакГрегора. Вуд родился в январе 1981 года, МакГрегор — в марте 1971-го.

«Мулен Руж!» вышел на экраны в 2001 году и во многом определил карьеру МакГрегора. Ключевая в жизни Вуда картина «Властелин колец: Братство кольца» также появилась на экранах в 2001 году.

Чтобы получить роль Фродо Бэггинса, Вуд также предпринял немало усилий. Он нашел костюм хоббита, работал со специалистом по диалектам, поставил несколько сцен и даже снял их на природе, чтобы показать свою заинтересованность в проекте.

