Китайцы после вживления нейроимплантов пожаловались на зависимость от порно и азартных игр

Китайские пациенты, которым вживили мозговые импланты для лечения опиоидной зависимости, сообщили о неконтролируемых сексуальных позывах и пристрастии к азартным играм, которые вызвало лечение. Об этом сообщает Sixth Tone.
У 8 из 60 пациентов, участвовавших в клиническом исследовании, появились побочные эффекты, которые они описали как «невыносимые». Участникам исследования в 2021-2022 годах вживили нейроимпланты от китайской компании SceneRay. Электроды подключили к прилежащему ядру ― области мозга, связанной с удовольствием, мотивацией и зависимостью. Компания утверждала, что электрическая стимуляция может снижать зависимость от наркотиков.
Один из пациентов, который страдал от героиновой зависимости более 10 лет, после вживления электрода начал компульсивно играть в азартные игры. Он набрал долгов примерно на 28 тыс. долларов и пять раз попадал в психиатрические клиники. Более того, в течение года после имплантации он вновь начал употреблять героин.
Когда по просьбе этого пациента врачи отключили устройство, он сразу же попросил его включить обратно. «Только так я мог снова почувствовать, что живу», ― признался мужчина.
Он пытался подать в суд на SceneRay, но, три юриста отказались вести дело, сославшись на то, что будет сложно доказать причинно-следственную связь между имплантом и изменениями в поведении.
Другие участники исследований сообщали о замедленной реакции, тревожности, маниакальных состояниях и усилении сексуальных позывов, включая одержимость порнографией, после активации устройств.
Один из пациентов был привлечен к уголовной ответственности за домогательства и утверждал, что на его поведение повлиял имплант. Однако суд отклонил довод, постановив, что нет убедительных медицинских доказательств причинной связи.
К январю 2026 года 11 из 60 участников исследований сказали, что их мозговые импланты отключены.