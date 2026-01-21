В России закрылся проект «Позовите Галю!», созданный для защиты женщин

Проект «Позовите Галю!», созданный в 2020 году для защиты женщин от нежелательного внимания в барах, ресторанах и кафе, закрылся. Об этом сообщила в инстаграме* его создательница Виктория Рахматулина.
Суть инициативы была проста: любая девушка, которая чувствовала угрозу на улице, могла зайти в одно из мест, помеченное специальным значком, и сказать сотрудникам фразу «Позовите Галю!». Услышав код, работники должны были показать ей запасной выход, отвести в безопасное место, где жертва сталкеринга могла отсидеться или вызвать полицию.
К 2022 году у проекта было около 200 партнерских точек в разных городах России — Москве, Петербурге, Красноярске, Киеве, Воронеже, Волгодонске, Екатеринбурге и Сибае. Среди них — рестораны, салоны красоты, цветочные магазины и секс-шопы. Партнерами проекта были столичные рестораны Lavande, «Мяса! Вина!» и Brisket BBQ, кальянная «Мята Lounge», бар Metropoliten Gourmet, отель MetaMoskva, магазины Bongo-bong, йога-кафе Holi, рюмочная «Свобода» и сеть «Точка любви».
По словам Рахматулиной, сейчас проект больше не работает. Девушка рассказала, что не живет в России и не может заниматься им удаленно и собирать на него донаты. Кроме того, «Позовите Галю!» существовал полностью за ее счет, а сейчас она не может продолжать его финансирование.
