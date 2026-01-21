«Оземпик» и его аналоги могут сэкономить авиакомпаниям миллионы долларов, снизив взлетную массу

Препараты для похудения могут помочь авиаперевозчикам сэкономить крупную сумму: если пассажиры станут стройнее, взлетная масса самолета уменьшится, и на полет потребуется меньше топлива. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на отчет Jefferies Research Services.
По подсчетам аналитиков, если препараты вроде Ozempic и Wegovy приведут к тому, что пассажиры будут весить на 10% меньше, то общая взлетная масса самолета сократится примерно на 2%. Это сэкономит для авиакомпаний около 1,5% топлива и увеличит прибыль на акцию на 4%.
Только для четырех крупнейших авиакомпаний США — American, Delta, Southwest и United ― экономия составит примерно 580 млн долларов в год. В 2026 году, как ожидается, они потратят на авиационное топливо 38,6 млрд долларов.
Исследование подготовили на фоне разработки фармкомпаниями таблетированных препаратов для похудения. «Теперь, когда препарат доступен в форме таблеток, а уровень ожирения снижается, его более широкое использование может привести к дальнейшим последствиям для веса людей», — пишут аналитики.
В прошлом году в России выпустили «Тирзетту» ― аналог «Оземпика» и реплику Mounjaro. «Афиша Daily» вместе с врачами разбиралась, как работает дженерик, действительно ли он более эффективен и почему ни «Оземпик», ни «Тирзетта» — не волшебные таблетки для похудения.