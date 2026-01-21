«Оземпик» и его аналоги могут сэкономить авиакомпаниям миллионы долларов, снизив взлетную массу

По подсчетам аналитиков, если препараты вроде Ozempic и Wegovy приведут к тому, что пассажиры будут весить на 10% меньше, то общая взлетная масса самолета сократится примерно на 2%. Это сэкономит для авиакомпаний около 1,5% топлива и увеличит прибыль на акцию на 4%.