«Оземпик» и его аналоги могут сэкономить авиакомпаниям миллионы долларов, снизив взлетную массу

В России впервые с 2022 года официально покажут Олимпийские игры-2026
Китайцы после вживления нейроимплантов пожаловались на зависимость от порно и азартных игр
Элис Уоддингтон снимет триллер «Анонимная Джейн» по роману Люка Престона
В России закрылся проект «Позовите Галю!», созданный для защиты женщин
В Москве лисы стали чаще выходить к горожанам
Начинающий актер Джейсон Шмидт снимется с Анджелиной Джоли в триллере «Sunny»
«Кей-поп-охотницы на демонов» поставили рекорд Netflix по просмотрам за полгода
Rambler&Co и «Афиша» вошли в число лучших работодателей медиабизнеса России
Лола Тун и Лили Рейнхарт на новых постерах к фильму «Запретный плод»
К 20-летию «Классного мюзикла» Эшли Тисдейл вновь примерила наряды Шарпей
Синоптик: 20-градусные морозы продержатся в Москве до середины следующей недели
Анна и Михаил — самые популярные имена детей, родившихся в Москве в 2025 году
Рейчел МакАдамс из «Дрянных девчонок» получила звезду на Аллее Славы в Голливуде
Миллионеры и миллиардеры просят мировых лидеров повысить налоги для сверхбогатых людей
Лора Доннелли сыграет с Майклом Фассбендером в сериале «Кеннеди» от Netflix
Мэделин Клайн присоединится к Глену Пауэллу в комедии Джадда Апатоу
Майка Монро и Пол Дано сыграют в романтическом триллере «Вегас: история любви»
Леа Сейду снимется с Майки Мэдисон в экранизации «Маски Красной смерти» Эдгара Аллана По
«Детям позволено ошибаться»: Дэвид Бекхэм заявил, что пытался научить детей пользоваться соцсетями
Финал игровой саги Life Is Strange: Reunion выйдет в конце марта
Шереметьево поучаствует в аукционе для покупки Домодедово
Аманда Сейфрид заявила, что ее не заботит победа на «Оскаре»
«Литфонд» выставит на торги редкую карту России и план Москвы XVII века
Новый фильм Laika «Дикий лес» выйдет в прокат в октябре 2026 года
Vogue спрогнозировал популярность regencycore — одежды в духе XIX века
Nintendo и Sega поссорились из‑за расположения ног Соника на обложке кроссовера
A$AP Rocky объявил даты своего мирового тура «Don’t Be Dumb World Tour»
В Босфоре нашли тело мужчины — предположительно, это пропавший в августе российский пловец Свечников

«Оземпик» и его аналоги могут сэкономить авиакомпаниям миллионы долларов, снизив взлетную массу

Фото: Nick Morales/Unsplash

Препараты для похудения могут помочь авиаперевозчикам сэкономить крупную сумму: если пассажиры станут стройнее, взлетная масса самолета уменьшится, и на полет потребуется меньше топлива. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на отчет Jefferies Research Services.

По подсчетам аналитиков, если препараты вроде Ozempic и Wegovy приведут к тому, что пассажиры будут весить на 10% меньше, то общая взлетная масса самолета сократится примерно на 2%. Это сэкономит для авиакомпаний около 1,5% топлива и увеличит прибыль на акцию на 4%. 

Только для четырех крупнейших авиакомпаний США — American, Delta, Southwest и United ― экономия составит примерно 580 млн долларов в год. В 2026 году, как ожидается, они потратят на авиационное топливо 38,6 млрд долларов. 

Исследование подготовили на фоне разработки фармкомпаниями таблетированных препаратов для похудения. «Теперь, когда препарат доступен в форме таблеток, а уровень ожирения снижается, его более широкое использование может привести к дальнейшим последствиям для веса людей», — пишут аналитики.

В прошлом году в России выпустили «Тирзетту» ― аналог «Оземпика» и реплику Mounjaro. «Афиша Daily» вместе с врачами разбиралась, как работает дженерик, действительно ли он более эффективен и почему ни «Оземпик», ни «Тирзетта» — не волшебные таблетки для похудения.

Расскажите друзьям