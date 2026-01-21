В России впервые с 2022 года официально покажут Олимпийские игры-2026
«Кей-поп-охотницы на демонов» поставили рекорд Netflix по просмотрам за полгода

Иллюстрация: @kpopdemonhuntersnetflix

«Кей-поп-охотницы на демонов» собрали на Netflix 482 млн просмотров во второй половине 2025 года. Это больше, чем у любого фильма или сериала стриминга за шестимесячный период, сообщает Deadline со ссылкой на отчет компании.

В рекордную цифру не входят просмотры за первые 10 дней после премьеры «Кей-поп-охотниц на демонов» 20 июня. Общая сумма просмотров у анимационной картины превышает 500 млн. 

Вторым по популярности за полгода на стриминге стал «Счастливчик Гилмор-2» ― комедия с Адамом Сэндлером набрала 135,1 млн просмотров, показав при этом крупнейший стартовый уик-энд в США среди всех фильмов Netflix.

Среди сериалов самым просматриваемым стал второй сезон «Уэнсдей», который посмотрели 123,9 млн раз. Вторым в этой категории оказался пятый сезон «Очень странных дел» (93,5 млн просмотров), несмотря на поздний старт ― в конце ноября — и неполный учет просмотров финальной серии, которая появилась за несколько часов перед Новым годом. Высоко в списке оказался и финальный сезон «Игры в кальмара».

Всего, по данным Netflix, с июля по декабрь зрители посмотрели 96 млрд часов контента — это на 1 млрд часов больше, чем в первой половине года.

В центре сюжета «Кей-поп-охотниц на демонов» — женская кей-поп-группа Huntr/x, которая с помощью музыки защищает людей от демонов. Трио — Руми, Мира и Зои — вступает в противостояние с мужской кей-поп-группой Saja Boys, состоящей из демонов под маскировкой и намеревающейся украсть фанатов Huntr/x.

Недавно «Кей-поп-охотницы на демонов» получили две премии «Золотой глобус» ― как лучший анимационный фильм и за лучшую песню («Golden»). 

