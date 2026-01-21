В России впервые с 2022 года официально покажут Олимпийские игры-2026

Это первый случай, когда официальную трансляцию соревнований будет вести не федеральный телеканал, а онлайн-кинотеатр. Последняя официальная трансляция Олимпийских игр в России состоялась в 2022 году — во время зимних Олимпийских игр в Пекине, которые проходили с 4 по 20 февраля. Олимпиаду в Париже не показывали, это произошло впервые за 40 лет.