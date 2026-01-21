В России впервые с 2022 года официально покажут Олимпийские игры-2026

A$AP Rocky объявил даты своего мирового тура «Don’t Be Dumb World Tour»
Начинающий актер Джейсон Шмидт снимется с Анджелиной Джоли в триллере «Sunny»
«Кей-поп-охотницы на демонов» поставили рекорд Netflix по просмотрам за полгода
Rambler&Co и «Афиша» вошли в число лучших работодателей медиабизнеса России
Лола Тун и Лили Рейнхарт на новых постерах к фильму «Запретный плод»
К 20-летию «Классного мюзикла» Эшли Тисдейл вновь примерила наряды Шарпей
Синоптик: 20-градусные морозы продержатся в Москве до середины следующей недели
Анна и Михаил — самые популярные имена детей, родившихся в Москве в 2025 году
Рейчел МакАдамс из «Дрянных девчонок» получила звезду на Аллее Славы в Голливуде
Миллионеры и миллиардеры просят мировых лидеров повысить налоги для сверхбогатых людей
Лора Доннелли сыграет с Майклом Фассбендером в сериале «Кеннеди» от Netflix
Мэделин Клайн присоединится к Глену Пауэллу в комедии Джадда Апатоу
Майка Монро и Пол Дано сыграют в романтическом триллере «Вегас: история любви»
Леа Сейду снимется с Майки Мэдисон в экранизации «Маски Красной смерти» Эдгара Аллана По
«Детям позволено ошибаться»: Дэвид Бекхэм заявил, что пытался научить детей пользоваться соцсетями
Финал игровой саги Life Is Strange: Reunion выйдет в конце марта
Шереметьево поучаствует в аукционе аэропорта Домодедово
Аманда Сейфрид заявила, что ее не заботит победа на «Оскаре»
«Литфонд» выставит на торги редкую карту России и план Москвы XVII века
Новый фильм Laika «Дикий лес» выйдет в прокат в октябре 2026 года
Vogue спрогнозировал популярность regencycore — одежды в духе XIX века
Nintendo и Sega поссорились из‑за расположения ног Соника на обложке кроссовера
В Босфоре нашли тело мужчины — предположительно, это пропавший в августе российский пловец Свечников
Стивен Грэм и Андреа Райсборо держат на цепи сына в трейлере триллера «Heel»
Джоди Фостер в роли психиатра в трейлере фильма «Частная жизнь»
Четыре из пяти работников считают, что ИИ повлияет на их повседневные задачи
Viktor&Rolf создали коллекционную куклу Золушку в платье с надписью «I came, I saw, I left early»
ChatGPT смог набрать высший балл по девяти предметам на вступительном экзамене в вузы

В России впервые с 2022 года официально покажут Олимпийские игры-2026

Фото: Pxhere.com

В России будут транслировать Олимпийские игры-2026, которые пройдут в Италии с 6 по 22 февраля. Права на трансляцию приобрел онлайн-кинотеатр Okko, сообщил РБК министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

Это первый случай, когда официальную трансляцию соревнований будет вести не федеральный телеканал, а онлайн-кинотеатр. Последняя официальная трансляция Олимпийских игр в России состоялась в 2022 году — во время зимних Олимпийских игр в Пекине, которые проходили с 4 по 20 февраля. Олимпиаду  в Париже не показывали, это произошло впервые за 40 лет.

Дегтярев добавил, что на Okko будут доступны церемонии открытия и закрытия Олимпиады, а также все спортивные соревнования, включая финальные этапы. Смотреть трансляции можно будет как в прямом эфире, так и в записи на любом устройстве.

Руководитель спортивного направления Okko Олег Манжа отметил, что на сервисе также будут доступны альтернативные аудиодорожки, хайлайты, новости Олимпиады, аналитические обзоры, эксклюзивные программы, интервью и репортажи. Трансляции будут доступны бесплатно.

Олимпиада состоится с 6 по 26 февраля 2026 года. Игры пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. На них разыграют 116 комплектов наград.

В индивидуальных видах спорта российские и белорусские спортсмены смогут выступить в нейтральном статусе. Кроме того, они не примут участия в церемонии открытия, а их награды не отобразят в медальной таблице. 

В ноябре Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских фигуристов Аделию Петросян и Петра Гуменника до Олимпийских игр 2026 года в Италии. Они выступят в нейтральном статусе. В командных соревнованиях российские спортсмены участвовать не смогут.

Расскажите друзьям