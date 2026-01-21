В России впервые с 2022 года официально покажут Олимпийские игры-2026
К 20-летию «Классного мюзикла» Эшли Тисдейл вновь примерила наряды Шарпей

Фото: @asleytisdalefrench

Актриса Эшли Тисдейл опубликовала серию видео и фото в честь 20-летнего юбилея фильма Disney «Классный мюзикл», в котором она сыграла королеву школы Шарпей Эванс.

Тисдейл написала: «20 лет назад мы и понятия не имели, во что это выльется. Я бесконечно благодарна за все, что этот фильм мне подарил, и за фанатов, которые сделали его таким, какой он есть. Быть частью чего-то настолько культового, что до сих пор находит новых поклонников, — это просто невероятно. Его наследие продолжает расти так, как я и представить не могла. Я люблю тебя, Шарпей».

1/3
© @asleytisdalefrench
2/3
© @asleytisdalefrench
3/3
© @asleytisdalefrench

На видео актриса вновь облачается в знаковые наряды своей героини: синее платье, розовый комплект из юбки и футболки и другие. Она также нашла полностью усыпанный стразами телефон Шарпей.

Видео: @asleytisdalefrench

В другой публикации Тисдейл вместе с Лукасом Грэбилом, сыгравшим ее экранного брата Райана, повторили их фирменную разминку перед выступлением.

Видео: @asleytisdalefrench

В августе Барт Джонсон — исполнитель роли баскетбольного тренера Болтона и отца Троя в «Классном мюзикле» — создал мини-подкаст на iHeartRadio «Get Your Head in the Game», в котором вспоминает съемки культовой франшизы.

В нем он рассказал, что съемки «Классного мюзикла» заняли всего 4 недели, а работу над номером «Status Quo», в котором десятки учеников танцуют в столовой и спорят о своем месте в школьной иерархии, уместили в 1–2 дня.

