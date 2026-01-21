Для женского рейтинга 2025 год стал переломным: на протяжении почти 15 лет, с 2011 года, первое место занимала София. Теперь это имя опустилось на вторую строчку (1847). В десятку самых популярных имен для девочек также попали Мария (1772), Ева (1541), Василиса (1470), Варвара (1335), Виктория (1322), Александра (1200), Полина (1162) и Алиса (1072).