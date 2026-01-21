Миллионеры и миллиардеры просят мировых лидеров повысить налоги для сверхбогатых людей

A$AP Rocky объявил даты своего мирового тура «Don’t Be Dumb World Tour»
Рэйчел МакАдамс из «Дрянных девчонок» получила звезду на Аллее славы в Голливуде
Лаура Доннелли сыграет с Майклом Фассбендером в сериале «Кеннеди» от Netflix
Мэделин Клайн присоединится к Глену Пауэллу в комедии Джадда Апатоу
Майка Монро и Пол Дано сыграют в романтическом триллере «Вегас: история любви»
Леа Сейду снимется с Майки Мэдисон в экранизации «Маски Красной смерти» Эдгара Аллана По
«Детям позволено ошибаться»: Дэвид Бекхэм заявил, что пытался научить детей пользоваться соцсетями
Финал игровой саги Life is Strange: Reunion выйдет в конце марта
Шереметьево поучаствует в аукционе на покупку Домодедово
Аманда Сейфрид заявила, что ее не заботит победа на «Оскаре»
«Литфонд» выставит на торги редкую карту России и план Москвы XVII века
Новый фильм Laika «Дикий лес» выйдет в прокат в октябре 2026 года
Vogue спрогнозировал популярность regencycore — одежды в духе XIX века
Nintendo и Sega поссорились из‑за расположения ног Соника на обложке кроссовера
В Босфоре нашли тело мужчины — предположительно, это пропавший в августе российский пловец Свечников
Стивен Грэм и Андреа Райсборо держат на цепи сына в трейлере триллера «Heel»
Джоди Фостер в роли психиатра в трейлере фильма «Частная жизнь»
Четыре из пяти работников считают, что ИИ повлияет на их повседневные задачи
Viktor&Rolf создали коллекционную куклу Золушку в платье с надписью «I came, I saw, I left early»
ChatGPT смог набрать высший балл по девяти предметам на вступительном экзамене в вузы
В Китае братья-близнецы женились на сестрах-близнецах. На свадьбе были их дяди-близнецы
Глава британской киносети призвала сокращать хронометраж фильмов для привлечения зрителей
Бруно Марс выступил в Roblox, собрав более 12 млн игроков
«Приключение» Антониони вернется в российские кинотеатры в 4K-реставрации
«Иллюзия обмана-3» вышла в российских онлайн-кинотеатрах
Австрийская корова научилась чесать себя палкой и удивила ученых
Вышел дебютный тизер-трейлер спин-оффа «Йеллоустоуна» — сериала «Река Мадисон»
В Шри-Ланке представили самый крупный в мире пурпурный звездчатый сапфир

Миллионеры и миллиардеры просят мировых лидеров повысить налоги для сверхбогатых людей

Фото: lucas Favre/Unsplash

Около 400 миллионеров и миллиардеров из 24 стран мира обратились к мировым лидерам с просьбой увеличить налоги для сверхбогатых людей. Такое требование содержится в открытом письме, которое адресовано участникам Всемирного экономического форума в Давосе, пишет The Guardian.

По словам составителей, экстремальное богатство «загрязняет» политику, усиливает социальное отчуждение и подпитывает климатический кризис. Подписи под обращением поставили также актер и режиссер Марк Руффало, музыкант Брайан Ино, а также кинопродюсер Абигейл Дисней.  

«Горстка глобальных олигархов с экстремальным богатством скупила наши демократии, захватила наши правительства; заткнула рот свободе наших медиа; установила мертвую хватку на технологиях и инновациях; углубила бедность и социальную изоляцию; и ускорила разрушение нашей планеты»,— говорится в письме.

Опрос, проведенный группой «Патриотические миллионеры», выступающей за повышение налогов для сверхбогатых, показал, что 77% миллионеров из стран G20 считают, что чрезвычайно богатые люди покупают политическое влияние. В опросе участвовали 3900 человек из стран G20, владеющих активами на сумму более 1 миллиона долларов (за исключением недвижимости). Более 60% из них уверены, что чрезмерное богатство представляет угрозу для демократии. Две трети поддержали повышение налогов для сверхбогатых с целью инвестирования в государственные услуги, и лишь 17% выступили против.

По данным благотворительной организации Oxfam,  в прошлом году число миллиардеров в мире достигло рекордной отметки, впервые превысив 3 тыс. человек. Их состояние в 2025 году достигло рекордных 18,3 триллионов долларов, увеличившись на 16%. Темпы роста благосостояния богатейших людей мира возросли втрое по сравнению с 2024 годом. 

Расскажите друзьям