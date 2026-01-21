В России впервые с 2022 года официально покажут Олимпийские игры-2026
Лора Доннелли сыграет с Майклом Фассбендером в сериале «Кеннеди» от Netflix

Фото: Sony Pictures Television

Лора Доннелли («Невероятные») снимется с Майклом Фассбендером («Свет в океане») в сериале «Кеннеди». К касту также присоединились Ник Робинсон («Уборщица») и Джошуа Мелник («Одни из нас»), пишет Deadline.

Фассбендер сыграет Джо Кеннеди-старшего, Доннелли — его жену Роуз Кеннеди, Робинсон и Мелник — их сыновей. Роль помощника Кеннеди-старшего Эдди Мура исполнит Бен Майлс («Захват»), старшей дочери Джо и Роуз, Розмари Кеннеди, — Лидия Пекэм («Нюрнберг»), сестры Джона и Роберта Кеннеди Кик — Саура Лайтфут-Леон («Агентство» ), лучшего друга Джона Кеннеди Лема Биллингса — Коул Доман («Вдохновитель») и Глории Свансон — Имоджен Путс («Хронология воды»).

Шоу будет основано на книге Фредрика Логевалля «JFK: Становление личности в американском веке, 1917–1956», в нем будет восемь серий. Согласно описанию, зрителям расскажут о «личной жизни, любви, соперничестве и трагедиях, которые сформировали самую знаменитую династию современности».

Действие в первом сезоне развернется в 1930-х годах. Сценарий к шоу напишет Сэм Шоу («Манхэттен»), режиссером выступит Томас Винтерберг («Торжество», «Курск»).

Сериал о Кеннеди решили снимать после успеха исторического шоу Netflix «Корона», посвященного правлению королевы Великобритании Елизаветы II. Сериал получил 24 премии «Эмми» из 87 номинаций.

