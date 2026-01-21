Лаура Доннелли сыграет с Майклом Фассбендером в сериале «Кеннеди» от Netflix

Шоу будет основано на книге Фредрика Логевалля «JFK: Становление личности в американском веке, 1917–1956», в нем будет восемь серий. Согласно описанию, зрителям расскажут о «личной жизни, любви, соперничестве и трагедиях, которые сформировали самую знаменитую династию современности».