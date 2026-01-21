Лаура Доннелли сыграет с Майклом Фассбендером в сериале «Кеннеди» от Netflix

Лаура Доннелли («Невероятные») снимется с Майклом Фассбендером («Свет в океане») в сериале «Кеннеди». К касту также присоединились Ник Робинсон («Уборщица») и Джошуа Мельник «(Одни из нас», пишет Deadline.
Фассбендер сыграет Джо Кеннеди-старшего, Доннелли — его жену Роуз Кеннеди, Робинсон и Мельник — их сыновей. Роль помощника Кеннеди-старшего Эдди Мура исполнит Бен Майлз («Захват»), старшей дочери Джо и Роуз Розмари Кеннеди Лидия Пекхэм «Нюрнберг»), сестры Джона и Роберта Кеннеди Кик Саура Лайтфут-Леон (Агентство» ), лучшего друга Джона Кеннеди Лема Биллингса Коул Доман («Вдохновитель») и Глории Свансон Имоджен Путс («Хронология воды»).
Шоу будет основано на книге Фредрика Логевалля «JFK: Становление личности в американском веке, 1917–1956», в нем будет восемь серий. Согласно описанию, зрителям расскажут о «личной жизни, любви, соперничестве и трагедиях, которые сформировали самую знаменитую династию современности».
Действие в первом сезоне развернется в 1930-х годах. Сценарий к шоу напишет Сэм Шоу («Манхэттен»), режиссером выступит Томас Винтерберг («Торжество», «Курск»).
Сериал о Кеннеди решили снимать после успеха исторического шоу Netflix «Корона», посвященного правлению королевы Великобритании Елизаветы II. Сериал получил 24 премии «Эмми» из 87 номинаций.