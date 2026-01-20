A$AP Rocky объявил даты своего мирового тура «Don’t Be Dumb World Tour»
Мэделин Клайн присоединится к Глену Пауэллу в комедии Джадда Апатоу

Звезда сериала «Внешние отмели» Мэделин Клайн ведет переговоры об участии в новой комедии Джадда Апатоу. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

Картину выпустит студия Universal. В ней снимутся также Глен Пауэлл и Кристин Милиоти. Сценарий ленты написали Апатоу и Пауэлл. Съемки запланированы на весну 2026 года.

Сюжет сосредоточен на звезде кантри‑вестерна (Пауэлл), чья жизнь и карьера находятся в глубоком упадке. Клайн исполнит роль девушки главного героя. В кинопрокат фильм выйдет 5 февраля 2027 года.

Джадд Апатоу, сотрудничающий с Universal со времен своего режиссерского дебюта — картины «40‑летний девственник», выступает одним из продюсеров проекта наряду с Гленом Пауэллом. Также продюсированием занимаются Дэн Коэн и Кевин Мишер.

