Майка Монро и Пол Дано сыграют в романтическом триллере «Вегас: история любви»

Майка Монро («Собиратель душ») и Пол Дано («Нефть») снимется в романтическом триллере «Вегас: история любви». Об этом сообщил Deadline.
Фильм поставит ирано-американский режиссер Рамик Бахрани, номинированный на «Оскар» за фильм «Белый тигр». Сценарий написах Бахаре Азими, как утверждают источники СМИ, специально для Монро.
Бахрани уже приступил к съемкам, они проходят в Лас-Вегасе. В них принимают участие Брэндо Скленар («Горничная»), Майкл Шэннон («Нюрнберг»), Джуди Грир («Человек-муравей»), Бо Фокс, Максимилиана, Дилан Флэшнер и Наташа Ии.
Главная героиня истории — талантливый графический дизайнер Диллон (Монро), которая отчаянно ищет работу. Она погружается в страстный и неожиданный роман со сварщиком и отцом-одиночкой Фредди (Скленар).
Диллон скрывает, что живет в машине, а настороженные родственники Фредди стремятся защитить его. Ситуация осложняется возвращением Райдера (Дано) — обаятельного, но разрушающего все вокруг себя бывшего парня Диллон.
«Я провел больше года в Лас-Вегасе, чтобы написать сценарий и подготовить этот фильм — историю о людях, живущих на грани, которые не верят, что заслуживают любви, но все равно ее находят», — прокомментировал Бахрани.
Производством картины занимаются компании A/Vantage Pictures , Sugar Rush Pictures и Noruz Films, а ведущее финансирование предоставляет Juniper Productions. Среди продюсеров — Джеймс Майкл Берман, Джордан Молдо, Андреа Буко, Мэтью Линднер.