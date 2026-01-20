Леа Сейду снимется с Майки Мэдисон в экранизации «Маски Красной смерти» Эдгара Аллана По

A$AP Rocky объявил даты своего мирового тура «Don’t Be Dumb World Tour»
Майка Монро и Пол Дано сыграют в романтическом триллере «Вегас: история любви»
«Детям позволено ошибаться»: Дэвид Бекхэм заявил, что пытался научить детей пользоваться соцсетями
Финал игровой саги Life is Strange: Reunion выйдет в конце марта
Шереметьево поучаствует в аукционе на покупку Домодедово
Аманда Сейфрид заявила, что ее не заботит победа на «Оскаре»
«Литфонд» выставит на торги редкую карту России и план Москвы XVII века
Новый фильм Laika «Дикий лес» выйдет в прокат в октябре 2026 года
Vogue спрогнозировал популярность regencycore — одежды в духе XIX века
Nintendo и Sega поссорились из‑за расположения ног Соника на обложке кроссовера
В Босфоре нашли тело мужчины — предположительно, это пропавший в августе российский пловец Свечников
Стивен Грэм и Андреа Райсборо держат на цепи сына в трейлере триллера «Heel»
Джоди Фостер в роли психиатра в трейлере фильма «Частная жизнь»
Четыре из пяти работников считают, что ИИ повлияет на их повседневные задачи
Viktor&Rolf создали коллекционную куклу Золушку в платье с надписью «I came, I saw, I left early»
ChatGPT смог набрать высший балл по девяти предметам на вступительном экзамене в вузы
В Китае братья-близнецы женились на сестрах-близнецах. На свадьбе были их дяди-близнецы
Глава британской киносети призвала сокращать хронометраж фильмов для привлечения зрителей
Бруно Марс выступил в Roblox, собрав более 12 млн игроков
«Приключение» Антониони вернется в российские кинотеатры в 4K-реставрации
«Иллюзия обмана-3» вышла в российских онлайн-кинотеатрах
Австрийская корова научилась чесать себя палкой и удивила ученых
Вышел дебютный тизер-трейлер спин-оффа «Йеллоустоуна» — сериала «Река Мадисон»
В Шри-Ланке представили самый крупный в мире пурпурный звездчатый сапфир
Появились новые кадры четвертого сезона «Бриджертонов»
Торги по продаже аэропорта Домодедово не состоялись
Креативная сфера стала лидером по росту предлагаемых зарплат
Кейли Куоко и Сэм Клафлин в новом трейлере мини-сериала «Исчезнувший»

Леа Сейду снимется с Майки Мэдисон в экранизации «Маски Красной смерти» Эдгара Аллана По

Кадр: Canal+

Французская актриса Леа Сейду («Жизнь Адель», «007: Спектр») снимется с Майки Мэдисон («Анора») в экранизации рассказа «Маска Красной смерти» Эдгара Аллана По. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

Фильм выпустит кинокомпания А24 и режиссер Чарли Полингер. Продюсерами проекта станут Джулия Хаммер и Эрик Фейг из Picturestart, а также Джейм Прессон и Люси Маккендрик.

Сюжет картины держится в секрете. Но представители А24 описывают будущую ленту как ревизионистский и мрачно-комедийный проект.

По информации СМИ, Мэдисон сыграет сестер-близнецов в истории, где безумный принц принимает в замке знать, пока чума опустошает крестьянские деревни. В истории будет фигурировать потерянная сестра-близнец, скрывающаяся среди никих слоев общества.

Она, как утверждает источник THR, попадает в замок и оказывается в декадентском мире оргий, опиума, интриг, мести и жестоких казней. Сейду, как пишет издание, сыграет коварную фрейлину, прокладывающую себе путь к власти.

