Леа Сейду снимется с Майки Мэдисон в экранизации «Маски Красной смерти» Эдгара Аллана По

Французская актриса Леа Сейду («Жизнь Адель», «007: Спектр») снимется с Майки Мэдисон («Анора») в экранизации рассказа «Маска Красной смерти» Эдгара Аллана По. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.
Фильм выпустит кинокомпания А24 и режиссер Чарли Полингер. Продюсерами проекта станут Джулия Хаммер и Эрик Фейг из Picturestart, а также Джейм Прессон и Люси Маккендрик.
Сюжет картины держится в секрете. Но представители А24 описывают будущую ленту как ревизионистский и мрачно-комедийный проект.
По информации СМИ, Мэдисон сыграет сестер-близнецов в истории, где безумный принц принимает в замке знать, пока чума опустошает крестьянские деревни. В истории будет фигурировать потерянная сестра-близнец, скрывающаяся среди никих слоев общества.
Она, как утверждает источник THR, попадает в замок и оказывается в декадентском мире оргий, опиума, интриг, мести и жестоких казней. Сейду, как пишет издание, сыграет коварную фрейлину, прокладывающую себе путь к власти.