«Литфонд» выставит на торги редкую карту России и план Москвы XVII века

Фото: «Литфонд»

22 января аукционный дом «Литфонд» проведет в Петербурге торги, на которых представит редкие книги, автографы, исторические документы, фотографии и географические карты. Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе.

В числе наиболее заметных лотов — редкая английская карта России 1676 года из последнего издания Атласа Джона Спида. Она выгравирована Фрэнсисом Лэмбом, который создавал карты для атласов XVII века.

Гравюра на меди с ручной акварельной подкраской была произведена в лондонской мастерской Basset & Chiswell. Эта карта принципиально не входила в более ранние издания атласа и потому считается одной из наиболее редких работ, связанных с именем Спида.

В центре композиции карты — Москва, а сама карта охватывает пространство от Северного до Каспийского моря и от Новой Земли до Трабзона. Особый интерес представляет крупная врезка с планом столицы и пять жанровых вставок, изображающих Кремль, Архангельск, Нарву, бани и мельницу. Лидирующая ставка за раритетную карту на момент релиза оценивается в 220 тыс. рублей.

Продолжает топографическую тему еще одна гравюра на меди — План Москвы Маттеуса Мериана 1638 года, впервые опубликованный во Франкфурте-на-Майне в 1638 году в атласе «Archontologia Cosmica…».

1/1
© «Литфонд»

Несмотря на дату издания, план отражает реалии Москвы 1590-х годов и восходит к традициям так называемой «годуновской» картографии. Это одна из ранних попыток показать город в условной перспективе «с высоты птичьего полета» и с передачей рельефа, русел рек и уклонов местности. Экспликация районов практически дословно повторяет «Годунов чертеж». 

План Мериана многократно переиздавался вплоть до 1695 года, однако ранние оттиски традиционно ценятся выше. Лидирующая ставка - 100 тыс. рублей.

В коллекции книг с автографами на предстоящих торгах внимание привлекает парижское издание Сергея Лифаря «История русского балета. От XVII века до „Русского балета“ Дягилева», вышедшее в 1945 году ограниченным тиражом. Экземпляр снабжен дарственной надписью автора на французском языке и относится к числу немногих книг Лифаря, подготовленных к печати еще в 1940 году и завершенных лишь после войны. За книгу с автографом выдающегося артиста балета и балетмейстера указана стартовая ставка 65 тыс. рублей.

К числу абсолютных библиофильских редкостей относится детская книга Марии Шретер «Книжка про мальчика Никса», напечатанная в 1911 году в Петербурге. Это первая книга художницы, поэтессы и ученицы Ильи Репина. Издание украшено 11 полностраничными хромолитографиями, выполненными самой Шретер. Экземпляр ранее не встречался на аукционах. Чрезвычайно редкий книжный раритет выставлен на торги по стартовой ставке 45 тыс. рублей.

В каталоге классических изданий ХХ века также выделяется знаменитое «Полное собрание сочинений Александра Сергеевича Пушкина» в шести томах, выпущенных к столетию со дня гибели поэта. Пять томов из шести вышли в свет в 1936 году, а последний, шестой том, был напечатан только в 1938 году издательством «Художественная литература». Комплект представлен в оригинальных футлярах и с вкладышем-закладкой, что существенно повышает его коллекционную привлекательность. Лидирующая ставка на момент релиза указана 30 тыс. рублей.

Обращает на себя внимание также классика отечественной научной мысли – прижизненное издание выдающегося ученого Ивана Сеченова «Психологические этюды», напечатанное в Петербурге в 1873 году. В сборник вошли ключевые программные статьи от создателя русской физиологической школы, такие как «Рефлексы головного мозга», «Замечания на книгу Кавелина „Задачи психологии“», «Кому и как разрабатывать психологию?». Экземпляр заявлен по стартовой ставке 30 тыс. рублей.
 

1/3
© «Литфонд»
2/3
© «Литфонд»
3/3
© «Литфонд»

Аукционный дом «Литфонд» регулярно проводит аукционы, на которых представляет редкие лоты. Так, 15 января были показаны каталоги книг, автографов, фотографий и исторических документов.

Центральное место в коллекции занимал роман Федора Достоевского «Бесы». Это был первый том из планировавшегося двухтомного издания, которое было остановлено еще на стадии печати.

