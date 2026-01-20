A$AP Rocky объявил даты своего мирового тура «Don’t Be Dumb World Tour»
Новый фильм Laika «Дикий лес» выйдет в прокат в октябре 2026 года

Фото: Laika Entertainment

Анимационная студия Laika, известная по мультфильму «Коралина в Стране Кошмаров», объявила дату выхода своей новой работы «Дикий лес». Об этом сообщает Variety.

Фильм, основанный на одноименной книжной серии Колина Мелойя, выйдет в широкий прокат в США 23 октября 2026 года. Будет ли релиз в России, пока неизвестно.

«Дикий лес» — самый масштабный проект Laika на сегодняшний день. Режиссер Трэвис Найт, возглавляющий студию, назвал его «любовным письмом Портленду» (родному городу Laika) и подчеркнул, что картина создавалась как противопоставление современным подходам в кино.

«Это фильм, сделанный вручную, с огромной заботой, но при этом смелый, живой и опасный. Мы создавали его для большого экрана, чтобы зрители могли вместе переживать волшебство», — отметил Найт.

Сюжет рассказывает историю семиклассницы Прю МакКил, чья обычная жизнь заканчивается, когда ее младшего брата похищают вороны. Он попадает в запретный лес на окраине города, в котором находится целый скрытый мир, известный как Дикий лес.

Прю отправляется туда вместе с придурковатым одноклассником Кертисом. С ним она сталкивается с опасностями, магией, говорящими животными и удивительно сложными политическими интригами.

Работа над экранизацией «Дикого леса» началась еще в 2011 году, вскоре после выхода романа. Однако официально проект был подтвержден только в сентябре 2021 года, когда компания Laika объявила, что Найт будет режиссером.

