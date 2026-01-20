По мнению авторов Vogue, в повседневной жизни интерес к нарядам XIX века выльется в популярность платьев с завышенной талией и в стиле беби-долл, корсетов в сочетании с джинсами, топов с квадратным вырезом, атласных туфель Мэри Джейн и балеток, а также расшитых бисером повязок на голову.