A$AP Rocky объявил даты своего мирового тура «Don’t Be Dumb World Tour»

«Don’t Be Dumb World Tour» станет первым полноценным мировым турне A$AP Rocky после долгого перерыва, связанного с работой над новым материалом и изменениями в личной жизни артиста. Ожидается, что в сет-лист войдут как новые треки с альбома-возвращения, так и классические хиты.