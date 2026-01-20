Джоди Фостер в роли психиатра в трейлере фильма «Частная жизнь»

Бруно Марс выступил в Roblox, собрав более 12 млн игроков
4 из 5 работников считают, что ИИ повлияет на их повседневные задачи
Viktor&Rolf создали коллекционную куклу-Золушку в платье с надписью «I came, I saw, I left early»
ChatGPT смог набрать высший балл по девяти предметам на вступительном экзамене в вузы
В Китае братья-близнецы женились на сестрах-близнецах. На свадьбе были их дяди-близнецы
Глава британской киносети призвала сокращать хронометраж фильмов для привлечения зрителей
«Приключение» Антониони вернется в российские кинотеатры в 4K-реставрации
«Иллюзия обмана-3» вышла в российских онлайн-кинотеатрах
Австрийская корова научилась чесать себя палкой и удивила ученых
Вышел дебютный тизер-трейлер спин-оффа «Йеллоустоуна» — сериала «Река Мадисон»
В Шри-Ланке представили самый крупный в мире пурпурный звездчатый сапфир
Появились новые кадры четвертого сезона «Бриджертонов»
Торги по продаже аэропорта Домодедово не состоялись
Креативная сфера стала лидером по росту предлагаемых зарплат
Кейли Куоко и Сэм Клафлин в новом трейлере мини-сериала «Исчезнувший»
Ученые засняли, как дышат растения
«Эксмо» запустило молодежное издательство Soda Press. Оно заменит Popcorn Books
Аналитики назвали самые дорогие покупки, которые сделали россияне в новогодние праздники
«Кион»: «Малхолланд-драйв» — самый обсуждаемый россиянами в соцсетях фильм Дэвида Линча
Суд запретил продавать маски с лицом Сергея Безрукова
Комедийный хоррор «Убойные каникулы» выйдет в России в повторный прокат
Работа над «Суперсемейкой-3» начнется в марте
Группа «СБПЧ» выпустила клип на песню «Вечный взрыв», съемки которого продлились 10 лет
OpenAI планирует представить свой первый гаджет в 2026 году
«Я не хочу примирения с моей семьей»: сын Бекхэмов обвинил родителей во лжи ради имиджа
Принц Гарри, Элтон Джон и Элизабет Херли подали в суд на Daily Mail
Молдова запустила процесс выхода из СНГ
Роспатент закрепил за Нижним Новгородом бренд «Столица закатов»

Джоди Фостер в роли психиатра в трейлере фильма «Частная жизнь»

Фото: France Télévisions

Кинокомпания «Про: взгляд» представила дублированный трейлер фильма «Частная жизнь», главную роль в котором исполнила Джоди Фостер («Молчание ягнят»). Премьера в России состоится 19 марта.

В центре сюжета —  психиатр Лилиан Штайнер, у которой внезапно умирает один из пациентов. Женщина считает, что это убийство, и начинает собственное расследование.

Видео: «Про: взгляд»

Режиссером ленты выступила Ребекка Злотовски («Грани любви»). Картина, в которой также снимается Даниель Отей («Прекрасная эпоха»), написана Злотовски вместе с известной французской писательницей Анной Берест («Хэппенинг») и Гаэль Масе («Маленькая Яфна»). Ранее Злотовски и Масе работали над сценарием «Гранд Централ».

Основные съемки фильма проходили в Париже и Нормандии с 30 сентября по 22 ноября 2024 года. Премьера состоялась в 2025 году на Каннском кинофестивале. 

Расскажите друзьям