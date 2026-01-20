Джоди Фостер в роли психиатра в трейлере фильма «Частная жизнь»

Кинокомпания «Про: взгляд» представила дублированный трейлер фильма «Частная жизнь», главную роль в котором исполнила Джоди Фостер («Молчание ягнят»). Премьера в России состоится 19 марта.
В центре сюжета — психиатр Лилиан Штайнер, у которой внезапно умирает один из пациентов. Женщина считает, что это убийство, и начинает собственное расследование.
Режиссером ленты выступила Ребекка Злотовски («Грани любви»). Картина, в которой также снимается Даниель Отей («Прекрасная эпоха»), написана Злотовски вместе с известной французской писательницей Анной Берест («Хэппенинг») и Гаэль Масе («Маленькая Яфна»). Ранее Злотовски и Масе работали над сценарием «Гранд Централ».
Основные съемки фильма проходили в Париже и Нормандии с 30 сентября по 22 ноября 2024 года. Премьера состоялась в 2025 году на Каннском кинофестивале.