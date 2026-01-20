Четыре из пяти работников считают, что ИИ повлияет на их повседневные задачи

Четыре из пяти работников считают, что искусственный интеллект повлияет на их повседневные задачи на рабочем месте. Особенно обеспокоены представители поколения Z. Об этом пишет Reuters со ссылкой на исследование рекрутингового агентства Randstad.
В ходе исследования были опрошены 27 тыс. работников и 1225 работодателей, а также проанализировано более 3 млн вакансий.
Заметен резкий рост спроса на навыки работы с ИИ: количество вакансий, требующих компетенций в области работы с ИИ-агентами, увеличилось за год на 1587%.
Отношение к технологиям сильно отличается в зависимости от поколения. «Беби-бумеры демонстрируют большую уверенность в себе и меньше всего беспокоятся о влиянии ИИ и своей способности к адаптации», — говорится в отчете. Наибольшие опасения испытывают самые молодые работники — зумеры, родившиеся в 2000-е.
Исследование также выявило значительный разрыв в оценках прогресса ИИ между работодателями и сотрудниками. Около 95% работодателей прогнозируют рост благодаря новым технологиям в этом году. Такой оптимизм разделяет лишь 51% работников. Почти половина опрошенных сотрудников опасаются, что выгоду от внедрения ИИ получат в первую очередь корпорации, а не рядовые специалисты.