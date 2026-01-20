ChatGPT смог набрать высший балл по девяти предметам на вступительном экзамене в вузы

В испытании участвовали чат-боты на основе искусственного интеллекта (ИИ) Gemini, Claude Opus и ChatGPT. Последний показал лучший результат по математике, информатике, химии, основам биологии и физики, политике и экономике. Claude Opus от компании Anthropic получил высший балл по трем предметам, а Gemini от Google отлично справился только с двумя дисциплинами.