В Китае братья-близнецы женились на сестрах-близнецах. На свадьбе были их дяди-близнецы

В Китае прошла необычная свадьба: братья-близнецы Сун женились на сестрах близнецах Шань. Но это еще не все: у каждого из молодоженов оказались дяди-близнецы, которые тоже присутствовали на мероприятии. Об этом пишет South China Morning Post.
Свадебное фото, на котором оказались сразу четыре пары близнецов, стало вирусным: его посмотрели более 10 млн раз. По данным китайских СМИ, новобрачные лишь в день свадьбы узнали, что у их вторых половинок тоже есть дяди-близнецы.
Ведущий церемонии назвал это чудом, а один из местных жителей признался журналистам: «Я прожил больше 60 лет и никогда такого не видел».
Обе пары молодоженов ― молодые люди в возрасте около 20 лет ― родом из города Фуян в центральном Китае. Две семьи живут недалеко друг от друга, и, хотя их родители познакомились 20 лет назад, женихи до недавнего времени не были близко знакомы с невестами.
Братьев Сун познакомила с сестрами Шань в 2022 году сваха. Девушки думали, что еще слишком молоды для отношений, но в итоге не смогли устоять перед настойчивыми ухаживаниями братьев.
Теперь молодожены хотят попасть в Книгу рекордов Гиннесса как семья с четырьмя парами близнецов.