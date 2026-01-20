«Эксмо» запустило молодежное издательство Soda Press. Оно заменит Popcorn Books
Вышел дебютный тизер-трейлер спин-оффа «Йеллоустоуна» — сериала «Река Мадисон»

Фото: Paramount Television Studios

Paramount Plus представил дебютный тизер-трейлер сериала «Река Мадисон», который станет  спин-оффом неовестерна «Йеллоустоун». Премьера состоится 14 марта.

«Река Мадисон» — это проект, который изначально анонсировали под именем «2024». Сериал описывается как «исследование горя и человеческих связей, рассказывающее о жизни семьи из Нью-Йорка, которая начинает жить в  долине реки Мадисон в Монтане». 

Видео: Paramount Plus

Главные роли в шоу исполнили Мишель Пфайфер и Курт Расселл. В проекте также снялись Патрик Дж.Адамс, Эль Чапман, Мэттью Фокс, Бо Гарретт, Амья Миллер, Элейна Поллак, Бен Шнетцер, Ребекка Спенс, Даниэль Васинова и Кевин Зегерс.

Шоураннером сериала стал Тейлор Шеридан. Продюсерами выступают Дэвид С.Глассер, Джон и Арт Линсоны, Рон Беркл, Боб Яри, Дэвид Хаткин, Кристина Ворос, Майкл Фридман, Пфайффер, Расселл и Кит Кокс.

 «Йеллоустоун» рассказывал историю семьи Даттон, владеющей крупнейшим в США скотоводческим ранчо. У шоу было два приквела, «1883» и «1923», они уже завершились. Планируются еще несколько проектов: «Y: Маршалы», «1944», «6666» и «Ранчо Даттонов».

