Креативная сфера стала лидером по росту предлагаемых зарплат

Фото: Faizur Rehman/Unsplash

Сфера искусств и развлечений стала лидером по росту зарплат в 2025 году: в ней средние предлагаемые зарплаты увеличились на 56% год к году, достигнув 79 758 рублей в месяц. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе «Авито Работы».

Аналитики связывают повышение зарплатных предложений в отрасли с увеличением востребованности специалистов, готовых создавать качественный контент и использовать его в коммерческих целях. К примеру, маркетологу в 2025 году были готовы предложить в среднем 72 190 рублей в месяц (+24% год к году), а видеомонтажеру — 62 223 (+11%).

При этом в креативной сфере уровень дохода во многом зависит от формата занятости и специфики работы. Для многих специалистов характерны сменный график или проектная занятость. Кроме того, номинальная зарплата может значительно отличаться от финальной суммы, куда также входят бонусы и премии. 

На втором месте по динамике роста зарплатных предложений оказалась сфера гостиничного бизнеса. Специалистам этого направления в 2025 году готовы были платить в среднем 84 789 рублей в месяц ― на 46% больше, чем в предыдущем. К примеру, горничным предлагали на 17% большую зарплату, чем годом ранее (63 563 рублей), хостес — на 14% (60 465). 

Тройку замыкает сфера транспортного машиностроения, где средние предлагаемые зарплаты увеличились на 43%. Специалистам этой сферы в 2025 году готовы были платить в среднем 132 976 рублей в месяц. Так, средние зарплатные предложения гальваников год к году выросли на 52%, до 101 040 рублей, а аппаратчиков ― на 48%, до 85 505.

В топ-5 также вошли сферы химической промышленности, где зарплатные предложения увеличились на 23%, до 73 906 рублей, и общественного питания — рост на 20%, до 71 025. 

«В представленных сферах рост средних зарплатных предложений по итогам 2025 года сопровождается расширением найма: работодатели одновременно повышают ставки и увеличивают число открытых позиций. Это значит, что речь идет не о случайной динамике, а об устойчивом спросе на специалистов и стремлении привлекать наиболее подготовленные и сильные кадры. По нашим данным, количество вакансий в сфере искусства и развлечений за год увеличилось на 54%, в гостиничном бизнесе и туризме — на 99%, в сфере общественного питания — на 56%», — отметил директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов. 

