«Эксмо» запустило молодежное издательство Soda Press. Оно заменит Popcorn Books
Кейли Куоко и Сэм Клафлин в новом трейлере мини-сериала «Исчезнувший»
Аналитики назвали самые дорогие покупки, которые сделали россияне в новогодние праздники
«Кион»: «Малхолланд-драйв» — самый обсуждаемый россиянами в соцсетях фильм Дэвида Линча
Суд запретил продавать маски с лицом Сергея Безрукова
Комедийный хоррор «Убойные каникулы» выйдет в России в повторный прокат
Работа над «Суперсемейкой-3» начнется в марте
Группа «СБПЧ» выпустила клип на песню «Вечный взрыв», съемки которого продлились 10 лет
OpenAI планирует представить свой первый гаджет в 2026 году
«Я не хочу примирения с моей семьей»: сын Бекхэмов обвинил родителей во лжи ради имиджа
Принц Гарри, Элтон Джон и Элизабет Херли подали в суд на Daily Mail
Молдова запустила процесс выхода из СНГ
Роспатент закрепил за Нижним Новгородом бренд «Столица закатов»
Новосибирские волонтеры открыли пункты обогрева для бездомных животных
У Джоди Фостер до сих пор сохранились шрамы от нападения льва на съемках в детстве
«Каштанка», «Шинель» и «Муму»: россияне назвали самые грустные произведения русской литературы
В России выпустят в повторный прокат хоррор «Другие» с Николь Кидман
В Кунцево начали строить небоскреб на месте бывшего кинотеатра «Брест»
Netflix показал трейлер документального сериала о Take That
Российские авиакомпании расконсервируют списанные самолеты
В «Яндекс Картах» появилась возможность транслировать геолокацию в реальном времени
Стивен Грэм потерял «Золотой глобус» через несколько часов после его получения
«Аэрофлот» выплатил сотрудникам почти миллиард рублей из‑за нарушения трудовых норм
Collider выбрал лучшие фильмы-антиутопии
В России разработали способ диагностики депрессии по голосу
Российский фотограф Игорь Клепнев снял A$AP Rocky
Создатель «Рыцаря семи королевств» объяснил туалетную сцену в дебютной серии
Названы авиамаршруты, на которых чаще всего трясло самолеты в 2025 году

Ученые засняли, как дышат растения

Фото: Plant Physiology

Исследователи из Иллинойсского университета запечатлели, как растения дышат в реальном времени. Об этом сообщает Live Science.

Ученые создали новый инструмент ― Stomata in-sight, — который позволяет наблюдать, как растение поглощает углекислый газ и выделяет водяной пар. Этот процесс происходит при помощи устьиц ― микроскопических «ртов» растений.  

Отверстия устьиц окружены специализированными клетками: они расширяются и сжимаются, открывая и закрывая поры. Но ученые до сих пор не знают точно, как отдельные устьица регулируют этот процесс. 

Прибор Stomata in-sight объединяет микроскоп, систему измерения газообмена устьиц и анализ изображений с помощью машинного обучения. «Он оценивает суммарную работу тысяч и тысяч устьиц, измеряя потоки углекислого газа и воды», — пояснил соавтор исследования биолог Эндрю Лики.

Для использования инструмента фрагменты листа помещают в небольшую камеру с контролируемым климатом, подключенную к системе газообмена. Исследователи могут менять условия внутри камеры и смотреть, как устьица реагируют на изменения температуры, доступности воды и других параметров. Микроскоп наблюдает за процессом, а инструменты машинного обучения распознают устьица на изображениях микроскопа. 

«Нам очень важно лучше понимать, как работают устьица. Я и многие другие пытаемся найти способы с помощью селекции или биотехнологий изменить работу устьиц так, чтобы получать более качественные культуры — в частности те, которым требуется меньше воды», ― отметил Лики.  

Расскажите друзьям