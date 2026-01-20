«Эксмо» запустило молодежное издательство Soda Press. Оно заменит Popcorn Books

«Soda Press — издательство, которое публикует честные истории о том, что происходит вокруг и внутри нас. Перемены в жизни, принятие горя, поиск себя, ментальные особенности и уязвимость: мы создаем пространство для диалога, показываем разный человеческий опыт и не боимся непростых тем», — говорится в анонсе нового издательства в телеграм-канале. В январе под новым брендом в продаже появятся книги «Я умру маленькой дурой?» Ксении Наймушиной, «Диагноз на двоих» Мариссы Эллер, а также «Одиннадцать домов» Колин Оукс.