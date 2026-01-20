Аналитики назвали самые дорогие покупки, которые сделали россияне в новогодние праздники

В новогодние праздники россияне потратили больше всего денег на массажное кресло, крупные закупки кофе и препараты, поддерживающие нервную систему. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные аналитиков «Контур-Маркета».
Москвич купил массажное кресло за 420 тыс. рублей — это стало самой крупной одноразовой покупкой в России. Житель Ростовской области приобрел сразу несколько упаковок кофе на 390 тыс. рублей. В Новосибирской области один человек заплатил за антистрессовое какао-латте с рейши для поддержки нервной системы 350 тыс. рублей.
Среди предметов одежды, которые жители России купили на каникулах, самой дорогой стала женская шуба за 211 тыс. рублей, которую приобрели в Новосибирской области. На втором месте оказался пуховик за 183 тыс. рублей в Новосибирске и женское пальто в Москве за 160 тыс. рублей.
«В основном покупательские предпочтения в новогодние праздники были действительно полезными и практичными, что соответствует тренду на сдержанное потребление в целом», — отметили аналитики.
