Аналитики назвали самые дорогие покупки, которые сделали россияне в новогодние праздники

Москвич купил массажное кресло за 420 тыс. рублей — это стало самой крупной одноразовой покупкой в России. Житель Ростовской области приобрел сразу несколько упаковок кофе на 390 тыс. рублей. В Новосибирской области один человек заплатил за антистрессовое какао-латте с рейши для поддержки нервной системы 350 тыс. рублей.