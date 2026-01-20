Суд запретил продавать маски с лицом Сергея Безрукова

Хамовнический суд Москвы запретил белгородской предпринимательнице Кристине Соболевской продавать карнавальные маски с лицом Сергея Безрукова. Об этом говорится в телеграм-канале судов общей юрисдикции столицы.
Суд также взыскал с Соболевской компенсацию морального вреда в размере 200 тыс. рублей и судебные расходы.
Предпринимательница продавала маски с лицом российского актера на Wildberries и Ozon. Это не понравилось Безрукову, который подал на Соболевскую в суд. Артист потребовал запретить «распространение его персональных данных в интернете» и взыскать с ответчицы 250 тыс. рублей компенсации.
Портретная экспертиза подтвердила, что на масках изображен актер. Хамовнический суд встал на сторону Безрукова и обязал удалить из объявлений о продаже персональные данные артиста.
По информации ТАСС, Wildberries и Ozon прекратили продавать тканевые маски с изображением Безрукова после иска актера.