Комедийный хоррор «Убойные каникулы» выйдет в России в повторный прокат

Кинокомпания «Самокат» выпустит в повторный прокат в России «Убойные каникулы» ― комедийный хоррор Илая Крейга. Старт проката намечен на 26 февраля, следует из данных на портале «Бюллетень кинопрокатчика».
В центре сюжета ― студенты, которые отправляются отдохнуть за город. Они желают хорошо провести время, но страшилка, рассказанная одним из парней в компании, заставляет всех не на шутку перепугаться. По стечению обстоятельств герои сталкиваются с двумя деревенскими парнями Такером и Дейлом, которых они ошибочно принимают за маньяков.
Премьера фильма прошла в январе 2010 года на кинофестивале «Санденс», а в 2011-м картина вышла в прокат. «Убойные каникулы» собрали 5,2 млн долларов при бюджете в 5 млн.
Комедийный ужастик получил в основном положительные отзывы. На Rotten Tomatoes у него 86% свежести от критиков и 85% ― от зрителей. На Metacritic ― 65 баллов из 100 на основе 23 профессиональных рецензий и 7,9 из 10 ― на основе пользовательских оценок.