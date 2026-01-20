Работа над «Суперсемейкой-3» начнется в марте

Производство третьей части анимационной франшизы «Суперсемейка» начнется в марте. Об этом в интервью ScreenRant рассказала актриса Холли Хантер, озвучивавшая Эластику в первых двух мультфильмах.
Актриса подтвердила, что приступит к записи голоса весной, однако сюжет мультфильма ей пока неизвестен: «Я никогда не знаю сюжета „Суперсемейки“ заранее. Я прихожу на запись с Брэдом, или в этот раз… не знаю, будет ли это Брэд, но, кажется, он пишет сценарий. Так что это очень волнительно».
О разработке третьей части Pixar объявила летом 2024 года на выставке D23. Этот фильм станет первым во франшизе, который снимет не Брэд Берд: ранее он был режиссером, сценаристом и одним из продюсеров оригинальной «Суперсемейки» 2004 года и ее сиквела 2018 года.
Над третьей частью Берд будет трудиться в качестве сценариста и продюсера. Режиссерское кресло займет Питер Сон, ранее снявший «Элементарно», собравший в мировом прокате около 500 млн долларов.
Оригинальная «Суперсемейка» рассказывает историю Мистера Исключительного и Эластики, вынужденных жить обычной жизнью после запрета супергероев. Картина собрала в мировом прокате более 630 млн долларов. Действие «Суперсемейки-2» происходило сразу после событий первой части, несмотря на то что премьера мультфильма состоялась спустя 14 лет после выхода оригинала.