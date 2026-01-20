Работа над «Суперсемейкой-3» начнется в марте

Актриса подтвердила, что приступит к записи голоса весной, однако сюжет мультфильма ей пока неизвестен: «Я никогда не знаю сюжета „Суперсемейки“ заранее. Я прихожу на запись с Брэдом, или в этот раз… не знаю, будет ли это Брэд, но, кажется, он пишет сценарий. Так что это очень волнительно».