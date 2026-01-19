В Голливуде хотят экранизировать эссе Эшли Тисдейл о токсичном мамском чате
Принц Гарри, Элтон Джон и Элизабет Херли подали в суд на Daily Mail
Молдова запустила процесс выхода из СНГ
Роспатент закрепил за Нижним Новгородом бренд «Столица закатов»
Новосибирские волонтеры открыли пункты обогрева для бездомных животных
У Джоди Фостер до сих пор сохранились шрамы от нападения льва на съемках в детстве
«Каштанка», «Шинель» и «Муму»: россияне назвали самые грустные произведения русской литературы
В России выпустят в повторный прокат хоррор «Другие» с Николь Кидман
В Кунцево начали строить небоскреб на месте бывшего кинотеатра «Брест»
Netflix показал трейлер документального сериала о Take That
Российские авиакомпании расконсервируют списанные самолеты
В «Яндекс Картах» появилась возможность транслировать геолокацию в реальном времени
Стивен Грэм потерял «Золотой глобус» через несколько часов после его получения
«Аэрофлот» выплатил сотрудникам почти миллиард рублей из‑за нарушения трудовых норм
Collider выбрал лучшие фильмы-антиутопии
В России разработали способ диагностики депрессии по голосу
Российский фотограф Игорь Клепнев снял A$AP Rocky
Создатель «Рыцаря семи королевств» объяснил туалетную сцену в дебютной серии
Названы авиамаршруты, на которых чаще всего трясло самолеты в 2025 году
Количество ПВЗ в России выросло почти на 45% за год
Астрономы впервые получат видео черной дыры в действии
В Москве для владельцев домашних животных запустили услугу телеветеринарии
В Петербурге выселяют бар «Фогель»
Большинство россиянок не хотят отношений с мужчинами, живущими с родителями
Умер режиссер «Короля Льва» Роджер Аллерс
Во франшизе «Мамма Миа!» хотят вернуть к жизни персонаж Мерил Стрип
Bad Bunny представил трейлер своего шоу на Супербоуле-2026
Софи Тернер узнала о хронических проблемах со спиной при подготовке к роли Лары Крофт

«Я не хочу примирения с моей семьей»: сын Бекхэмов обвинил родителей во лжи ради имиджа

Фото: brooklynpeltzbeckham

Бруклин Пельтц-Бекхэм, сын футболиста Дэвида Бекхэма и певицы Виктории Бекхэм, прокомментировал слухи о разладе в его семье. Он обвинил родителей во лжи о нем и его браке, а также в давлении при помощи СМИ.

Старший сын Бекхэмов заявил в инстаграме*, что «молчал годами» и не хотел обсуждать семейные дела публично. Но Дэвид и Виктория, по словам Бруклина, регулярно инициировали публикации о конфликте в прессе.

«Меня оставили без какого‑либо другого выбора, кроме как высказаться и рассказать правду об одной из многих ложных вещей, которые были опубликованы. Я не хочу примирения с моей семьей. Меня не контролируют»
Бруклин Бекхэм-Пельтц

26-летний молодой человек подчеркнул, что первый раз в жизни «стоит за себя». По его словам, родители контролировали всю информацию об их семье на протяжении десятилетий.

«Показные посты в социальных медиа, семейные события и неаутентичные отношения были скрепой жизни, которая была мне уготована. Недавно я увидел собственными глазами, как далеко они готовы пойти, чтобы разместить бесчисленное количество лжи в СМИ, в основном, за счет невинных людей, только ради того, чтобы сохранить собственный фасад. Но я верю, что правда всегда раскрывается», — сказал Бруклин.

Он заявил, что родители «без конца» пытались разрушить его отношения с женой — актрисой и дочерью миллиардера Николой Пельтц — как до их свадьбы, так и после. Виктория, как написал Бруклин, отказалась предоставить невестке свадебное платье в последний момент перед торжеством.

«Моя мама отменила создание платья для Николы в 11-м часу, несмотря на то, как она была счастлива надеть ее дизайн, и это вынудило ее срочно искать новое платье. За несколько недель до нашего дня, родители неоднократно давили и пытались подкупить меня, лишь бы я отдал права на мое имя»
Бруклин Бекхэм-Пельтц

Когда сын отказался, Виктория и Дэвид якобы «никогда больше не относились к нему так же», как это было раньше. К тому же свадебное торжество стало причиной многочисленных конфликтов между родственниками, отметил Бруклин.

«Во время подготовки свадьбы, моя мама дошла до того, что назвала меня „злым“, потому что мы с Николой посадили мою няню Сандру и няню Николы Наунни за наш стол, поскольку у них обеих нет мужей», — пояснил Бруклин.

Он также рассказал, что в ночь перед свадьбой родные заявили ему, что Никола — «не семья» для них и «не кровь». После этого парень решил постоять за себя и свою супругу, на что родители, со слов Бруклина, ответили чередой атак — личных и публичных, в том числе сделанных при помощи СМИ.

«Даже моих братьев отправили, чтобы нападать на меня, перед тем как они внезапно заблокировали меня ни с того ни с сего прошлым летом»
Бруклин Бекхэм-Пельтц

Бруклин обвинил свою мать в том, что она испортила его первый танец с женой. По словам парня, в момент, когда он должен был по сценарию свадьбы танцевать с Николой, его вызвали на сцену. Там его ждала Виктория, которая, как считает Бруклин, танцевала с ним неподобающим образом перед 500 гостями.

«Я никогда не чувствовал себя так некомфортно и таким униженным в своей жизни. Мы хотели обновить наши клятвы, чтобы создать новые воспоминания о нашем свадебном дне, которые приносили бы радость и счастье, а не тревогу и стыд», — поделился он.

По словам Бруклина, родители постоянно неуважительно относились к Николе. В частности, Виктория раз за разом приглашала женщин из прошлого сына — как он считает, чтобы доставить ему и его жене неудобство.

«Несмотря на это, мы все равно поехали в Лондон на день рождения отца, и нас отвергали в течение недели, пока мы ждали в номере отеля, пытаясь провести какое‑то время с ним. Он отверг все попытки, за исключением большой вечеринки по случаю дня рождения с сотней гостей и камерами на каждом углу. Когда он наконец согласился увидеться со мной, это было при условии, что Никола не будет приглашена. Это была пощечина», — подчеркнул Бруклин.

Сын Бекхэмов добавил, что позднее пытался увидеться с семьей также в Лос-Анджелесе. Но родители вовсе отказались встретиться.

«Моя семья ценит публичное продвижени и поддержку более всего. Бренд „Бекхэм“ превыше всего. „Любовь“ семьи зависит от того, как много ты постишь в соцсетях или как быстро бросаешь все, чтобы появиться и попозировать на фото с семьей, даже если это идет в ущерб профессиональным обязательствам»
Бруклин Бекхэм-Пельтц

Он подчеркнул, что годами стремился поддерживать родных во всем, но Виктория отказала Николе, когда та однажды попросила помощи в спасении собак во время пожаров в Лос-Анджелесе.

«Вся эта история, что моя жена контролирует меня, совершенно неверна. Меня контролировали родители большую часть моей жизни. Я рос с ужасной тревогой. Когда я первый раз отделился от своей семьи, эта тревога исчезла. Я просыпаюсь каждое утро с благодарностью за жизнь, которую выбрал, и я нашел спокойствие и облегчение», — подчеркнул Бруклин.

Дэвид и Виктория Бекхэмы не ответили на публичные обвинения со стороны сына.

* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

Расскажите друзьям