Молдова запустила процесс выхода из СНГ

Молдова начала процесс выхода из Содружества независимых государств. Об этом сообщил Newsmaker со ссылкой на министра иностранных дел страны Михая Попшоя.
Правительство планирует денонсировать ключевые соглашения с СНГ. Соответствующие документы будут согласованы предположительно к середине февраля и переданы в парламент для окончательного решения.
После отказа от трех основных соглашений Молдовы и СНГ государство с юридической точки зрения перестанет быть членом организации. Речь от устава СНГ от 22 января 1933 года, учредительного соглашения содружества от 8 декабря 1991 года и приложения от 22 декабря 1991 года.
По словам Попшоя, Молдова подписала в общей сложности около 283 соглашений в рамках СНГ. Из них денонсированы уже 71, а еще 60 находятся в процессе денонсации. Политик считает, что большинство этих документов устарели и не применяются.
Часть соглашений с СНГ власти Молдовы планируют сохранить ради экономической выгоды или практической ценности для граждан, если они не будут противоречить надеждам страны на членство в Европейском союзе.