У Джоди Фостер до сих пор сохранились шрамы от нападения льва на съемках в детстве

Американская актриса Джоди Фостер рассказала журналу W, что у нее до сих пор сохранились шрамы от нападения льва, которое она пережила в детстве на съемках фильма «Наполеон и Саманта».
Фостер призналась, что тот инцидент — по-прежнему «самое страшное, что когда‑либо случалось» с ней на съемках. На теле актрисы остались «два идеально ровных прокола с каждой стороны тела от зубов хищника.
«У меня много шрамов. Меня терзал лев, когда мне было восемь с половиной или девять лет. Лев схватил мне, потряс меня, перевернул меня в горизонтальное положение, а затем бросил», — вспомнила Фостер.
По словам артистки, ни одна из камер на площадке не засняла случившееся. Нападение льва случилось, когда съемочная смена уже завершилась. «Я была в шоке, так что я не особенно много помню», — поделилась Джоди.
Она отметила, что большинство членов команды фильма проявили себя не слишком отважными, когда она оказалась в пасти животного. «Я видела, как все операторы побежали — но боком. Так что я видела их бегущими боком, со всем оборудованием, просто убегающими подальше от меня», — сказала Фостер.
Спас юную актрису дрессировщик. «Думаю, дрессировщик сказал «Брось», и лев выпустил меня изо рта», — заявила Джоди, добавив, что после случившегомя ей пришлось продолжить работу с тем же львом.
«После выписки из больницы, когда меня признали годной к работе, я вернулась к работе с тем же львом, но на этот раз с петухом. А петух не привык работать именно с этим львом. И я увидела, как лев повернул голову и сделал вот такое движение, как будто собирался подойти ко мне. Я бросила петуха и убежала. Думаю, это был более страшный момент», — вспомнила актриса.
Фильм «Наполеон и Саманта» вышел в 1972 году. Его снял Бернарт Макэвети. Лента рассказала о 11-летнем мальчике Наполеоне, который живет вместе с дедом и старым львом. Когда дед умирает, мальчик сбегает вместе с хищником, а также своей восьмилетней подругой Самантой и ручным петухом, чтобы найти студента Дэнни — его последний шанс избежать попадения в детский дом.