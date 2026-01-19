У Джоди Фостер до сих пор сохранились шрамы от нападения льва на съемках в детстве

«После выписки из больницы, когда меня признали годной к работе, я вернулась к работе с тем же львом, но на этот раз с петухом. А петух не привык работать именно с этим львом. И я увидела, как лев повернул голову и сделал вот такое движение, как будто собирался подойти ко мне. Я бросила петуха и убежала. Думаю, это был более страшный момент», — вспомнила актриса.