Новосибирские волонтеры открыли пункты обогрева для бездомных животных

В Новосибирске местные волонтеры открыли пункты обогрева для бездомных животных, чтобы спасти их от гибели. Ночью температура воздуха в регионе опускается ниже - 30 градусов, сообщили в телеграм-канале «ГБР_ZOO_NSK».
Пункты обогрева будут работать до тех пор, пока на улице не станет теплее. После этого хвостатых вернут на их прежние места обитания.
«В мороз и холод голодная собака замерзает через 17 часов, кошка ― через 6. Не проходите мимо, покормите их», ― просят активисты.
Они отметили, что на их призыв помочь отозвались многие горожане. Они готовы выделить теплый уголок замерзшим собакам и кошкам. Некоторых животных сразу направляют в стационары, где их лечат от обморожения.
В морозы бездомные животные особенно нуждаются в еде, воде и тепле. Если возможности спасти их нет, можно пожертвовать деньги благотворительным фондам, которые помогают кошкам и собакам пережить зиму.
Морозы сейчас наблюдаются не только в Сибири, но и в Центральной России. Так, температура воздуха до – 30 градусов ожидается в Москве во второй половине января.