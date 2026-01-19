«Каштанка», «Шинель» и «Муму»: россияне назвали самые грустные произведения русской литературы

Недавно жители России сообщили, какие образы животных из литературы у них любимые. Лидером среди героев сказок стал Чеширский кот из «Алисы в Стране чудес» Льюиса Кэролла, которого назвали 38% респондентов. На второй и третьей строчках тоже сказочные коты — кот ученый (24%) из «Руслана и Людмилы» Александра Пушкина и Кот в сапогах (23%) из «Сказок матушки Гусыни» Шарля Перро.