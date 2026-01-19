Умер Валентино Гаравани, основатель дома моды Valentino. Об этом сообщили на официальной странице модельера в инстаграме*.
Гаравани было 93 года. Он скончался в своей резиденции в Риме в окружении семьи. Прощание с дизайнером состоится 21 и 22 января, похороны запланированы на 23 января.
Валентино Гаравани родился 11 мая 1932 года в Ломбардии. Еще в детстве он увлекся рисованием, а позднее — модой и танцем. После учебы в Милане и Париже в 1960 году Валентино основал собственный модный дом.
К тому моменту он уже успел поработать с Кристобалем Баленсиагой и Ги Ларошем. Собственное ателье Гаравани открыл по образцу лучших парижских домов моды, и оно быстро стало популярным.
Клиентами дома Valentino были самые модные женщины тех лет: Элизабет Тейлор, Жаклин Кеннеди и британская принцесса Маргарет. Кеннеди, в частности, вышла замуж за миллиардера Аристотеля Онассиса в кружевном мини-платье от Valentino.
В 1998 году Гаравани продал свою компанию итальянскому конгломерату HdP, но продолжил работать в ней в качестве модельера. Свою заключительную в карьере коллекцию дизайнер представил в сентябре 2007 года.
