Netflix показал трейлер документального сериала о Take That

На ютуб-канале Netflix опубликовали трейлер документального сериала о британской поп-группе Take That. Он выйдет на стриминговом сервисе 27 января.
Проект расскажет о закулисной жизни одного из самых успешных коллективов 1990-х. Шоу представит историю участников бойз-бенда их собственными глазами. В сериале будет три эпизода.
В основу документальной ленты войдут ранее не публиковавшиеся кадры, интервью и архивные материалы. Их представят в сопровождении современных комментариев музыкантов.
Группа Take That была основана в 1990 году, распалась в 1996-м и воссоединилась в 2005-м. За свою историю коллектив выпустил 9 альбомов. 12 их синглов занимали первое место в британском чарте. В 2017 году Take That отыграли масштабный тур по Австралии, Новой Зеландии, ОАЭ и Израилю.