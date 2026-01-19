Российские авиакомпании расконсервируют списанные самолеты

Россия расконсервирует списанные пассажирские самолеты, пишет газета «Известия» со ссылкой на источники в «Ростехе».



«Ростех» продлил до 2027 года программу восстановления старых самолетов для поддержания парка гражданской авиации. Согласно ей, решили расконсервировать 12 лайнеров: девять Ту-204/214, один Ан-148 и два Ил-96. Процесс их восстановления начался в 2022-м году. На данный момент 10 из 12 самолетов уже эксплуатируются Red Wings и другими компаниями. В 2026–2027 годах им будут переданы еще два восстановленных Ту-204.