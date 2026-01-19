В Голливуде хотят экранизировать эссе Эшли Тисдейл о токсичном мамском чате
Стивен Грэм потерял «Золотой глобус» через несколько часов после его получения

Фото: Michael Buckner/2026GG/Getty Images

Актер Стивен Грэм, известный по сериалу «Переходный возраст», потерял статуэтку «Золотой глобус» всего через несколько часов после того, как получил ее. Об этом он поделился в шоу Capital Breakfast, написал Independent.

Грэм рассказал, что сразу после церемонии вручения наград отправился из Лос-Анджелеса в Испанию. Там у актера были назначены съемки. Багаж артиста по ошибке забыли в США.

Грэм вспомнил, что у него было всего 35 минут, чтобы успеть на самолет во время пересадки в Атланте. Его самого спешно отвезли к борту на машине, а вот чемодан доставить не успели.

Ведуший программы Джордан Норт поинтересовался у Грэма, что находилось в его багаже. «Мои носки, мои штаны, моя зубная щетка… и „Золотой глобус“», — ответил актер.

Грэм отметил, что не положил награду в ручную кладь, поскольку она тяжелая. К счастью, потерянный чемодан позднее нашли. Через два дня он воссоединился с владельцем.

