«Аэрофлот» выплатил сотрудникам почти миллиард рублей из‑за нарушения трудовых норм

Фото: Алексей Переславцев/«Аэрофлот»

Авиакомпания «Аэрофлот» выплатила почти один млрд рублей более чем 8 тыс. сотрудников в связи с нарушениями трудового законодательства. Об этом сообщила Генеральная прокуратура России.

Ведомство установило, что в компании не соблюдались нормы режима труда и отдыха, а также оплата сверхурочной работы членов летных и кабинных экипажей. В cообщении говорится, что для восстановления трудовых прав работников  был принят комплекс мер прокурорского реагирования. По итогам их применения авиакомпания возместила сотрудникам более 964 млн рублей.

Недавно стало известно, что «Аэрофлот» разрешит посадку на самолет по биометрии во второй половине 2026 года. Это позволит пассажирам зарегистрироваться на рейс и пройти в зону вылета только по данным лица. Опция не будет обязательной.

