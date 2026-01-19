Collider выбрал лучшие фильмы-антиутопии

На втором месте абсолютная классика жанра ― черно-белый немой «Метрополис» 1927 года, который снял немецкий режиссер Фриц Ланг. «Фильм был снят почти век назад, но многое из того, что „Метрополис“ делает на уровне сюжета и тем, до сих пор кажется актуальным — и это одновременно впечатляет (как пример способности кино заглядывать в будущее) и удручает (для тех, кто живет в этом самом „будущем“)», ― пишет Collider.