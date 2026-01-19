Создатель «Рыцаря семи королевств» объяснил туалетную сцену в дебютной серии

«Это немного страшно, и ты думаешь: „Окей, я буду тем самым парнем. Я сделаю это!“ Он поднимает меч. Он об этом думает. Но потом сталкивается с реальностью — насколько это трудно, насколько страшно, — и у него буквально все внутри переворачивается. Потому что он еще не герой, понимаете? Мы просто хотим сказать, что Дункан еще не герой. Он просто дерзкий пацан с нервным желудком — прямо как я. И как бы сильно тебе ни хотелось сделать что-то великое, как только приходит время действительно пойти и сделать это, все становится куда сложнее», ― пояснил создатель шоу.