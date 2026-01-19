Названы авиамаршруты, на которых чаще всего трясло самолеты в 2025 году

В топ-5 также вошли полеты между аргентинской Кордовой, боливийской Санта-Крус-де-ла-Сьерра и Сантьяго в Чили. За ними следуют маршруты Чэнду — Ланьчжоу в Китае, Мендоса — Сальта в Аргентине, Чэнду — Иньчуань, Синин — Лхаса (Тибетский автономный округ). Замыкает первую десятку маршрут внутри США между Денвером в штате Колорадо и Джексоном в штате Вайоминг.



Среди европейских авиамаршрутов турбулентность ниже. Самым неспокойным в регионе стало путешествие между Ниццей и Женевой. На втором месте — рейсы между Ниццей и Марселем, замыкает тройку Ницца — Базель. В европейский топ-5 также попали перелеты Милан — Лион, Ницца — Цюрих. В первой десятке, кроме того, Милан — Цюрих, Женева — Венеция, Берген — Осло, Ницца — Лион и Берген — Тронхейм.