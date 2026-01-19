Количество ПВЗ в России выросло почти на 45% за год

В Голливуде хотят экранизировать эссе Эшли Тисдейл о токсичном мамском чате
Названы авиамаршруты, на которых чаще всего трясло самолеты в 2025 году
Астрономы впервые получат видео черной дыры в действии
В Москве для владельцев домашних животных запустили услугу телеветеринарии
В Петербурге выселяют бар «Фогель»
Большинство россиянок не хотят отношений с мужчинами, живущими с родителями
Умер режиссер «Короля Льва» Роджер Аллерс
Во франшизе «Мамма Миа!» хотят вернуть к жизни персонаж Мерил Стрип
Bad Bunny представил трейлер своего шоу на Супербоуле-2026
Софи Тернер узнала о хронических проблемах со спиной при подготовке к роли Лары Крофт
В крещенскую ночь в Москве продлят работу нескольких автобусных маршрутов
Marvel показала новый тизер сериала «Чудо-человек». Премьера — 27 января
Трейлер третьего сезона «Эйфории» побил рекорд HBO
«Сентиментальная ценность» Йоакима Триера стала триумфатором на Европейской кинопремии
Билеты, задержки, дети: что изменится для авиапассажиров с 1 марта
Netflix хочет, чтобы в фильмах «сюжет повторялся в диалогах», потому что зрители смотрят в телефоны
Минпросвещения в 2026 году вернет оценки за поведение. Их будут ставить ученикам всех классов
В мае из Владивостока в Москву отправится первый театральный поезд
Новая часть «Паранормального явления» выйдет летом 2027 года
Синоптик: в этом году весна придет в Москву раньше срока
Джейсон Момоа, Шейлин Вудли и Элайджа Вуд снялись в шоу «Дорожная карта к счастью»
Детям в турецком Герменджике привезли три самосвала со снегом. Его не видели 14 лет
Дженнифер Лоуренс рассказала, что не получила роль в «Однажды… в Голливуде» из‑за внешности
Сергей Собянин надеется, что роверы заменят курьеров
В Саратовской области спасли косулю, которая застряла на льду Волги
Следком Беларуси попросил девушек «постучать» на бывших парней
Марина Влади передала любовную переписку с Высоцким в Росархив
«Изгоняющий дьявола» со Скарлетт Йоханссон выйдет в кино 12 марта 2027 года

Количество ПВЗ в России выросло почти на 45% за год

Фото: ozon.ru

На момент 1 января 2026 года в России работало 226,4 тыс. пунктов выдачи заказов маркетплейсов. Это на 44,7% больше, чем годом ранее, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные сервиса «Яндекс Карты».

В предыдущем году прирост составлял только 25,9%. В Wildberries говорят, что совокупное количество ПВЗ компании за год возросло на 43%, до 94 тыс. В Ozon зафиксировали их рост почти в два раза за год, до 41 тыс. объектов. Такую динамику обеспечивают прежде всего небольшие города и населенные пункты, а не города-миллионники.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров отмечает, что крупнейшие российские маркетплейсы сейчас активно увеличивают количество ПВЗ за счет развития франчайзинга и открытия отделений на базе «Почты России». В «Infoline-Аналитике» прогнозируют замедление роста  новых пунктов в 2026 году.

