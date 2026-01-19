Ключи от квартиры Долиной передали представительнице Лурье

Ларису Долину окончательно выселили из квартиры в Хамовниках. Ключи от имущества передали представительнице Полины Лурье, сообщает «Осторожно, новости».
«Приставы убедились в том, что имущества нет. Все выписаны, все хорошо. Ключи нам отдали добровольно. Теперь Полина может заезжать», ― сказала адвокат покупательницы жилья Светлана Свириденко.
«Ключи от квартиры Долиной были переданы мне, я их передам Лурье. Долина вывезла ранее все свои личные вещи, осталась только мебель, которую нам было необходимо передать по описи. Передача квартиры Долиной [Полине Лурье] завершена, исполнительное производство — тоже», — добавила Свириденко.
Она передаст ключи Лурье сегодня. Когда покупательница въедет в жилье, пока неизвестно.
Адвокат Долиной Мария Пухова отметила, что певицу не выселяли принудительно, она самостоятельно освободила квартиру за две недели до визита судебных приставов.
«Решение исполнено еще две недели назад: вещи вывезены, пользование квартирой прекращено. Сегодня приставы проверяют, что решение суда добровольно исполнено», — цитирует ее слова РБК.
Летом 2024 года Долина продала свою квартиру в Хамовниках по цене ниже рынка Полине Лурье. Позднее артистка рассказала, что сделала это под влиянием мошенников. Те заявляли, что сделка будет фиктивной и недвижимость стоимостью более 138 млн рублей останется в собственности артистки. Общий ущерб с учетом комиссий банков и иных расходов на сделку превысил 317 млн.
Когда покупательница попросила Долину освободить квартиру, певица осознала, что пострадала от мошенников. Хамовнический суд Москвы, а затем апелляционная и кассационная инстанции встали на сторону певицы, признав сделку недействительной. Они постановили изъять квартиру у Лурье и вернуть артистке. При этом Долину освободили от обязанности возвращать деньги покупательнице, поскольку средства, по ее словам, были переданы злоумышленникам.
Четыре фигуранта дела получили сроки от четырех до семи лет. Случай получил большой резонанс в обществе и СМИ.