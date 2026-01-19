Астрономы впервые получат видео черной дыры в действии

В Голливуде хотят экранизировать эссе Эшли Тисдейл о токсичном мамском чате
Названы авиамаршруты, на которых чаще всего трясло самолеты в 2025 году
Количество ПВЗ в России выросло почти на 45% за год
В Москве для владельцев домашних животных запустили услугу телеветеринарии
В Петербурге выселяют бар «Фогель»
Большинство россиянок не хотят отношений с мужчинами, живущими с родителями
Умер режиссер «Короля Льва» Роджер Аллерс
Во франшизе «Мамма Миа!» хотят вернуть к жизни персонаж Мерил Стрип
Bad Bunny представил трейлер своего шоу на Супербоуле-2026
Софи Тернер узнала о хронических проблемах со спиной при подготовке к роли Лары Крофт
В крещенскую ночь в Москве продлят работу нескольких автобусных маршрутов
Marvel показала новый тизер сериала «Чудо-человек». Премьера — 27 января
Трейлер третьего сезона «Эйфории» побил рекорд HBO
«Сентиментальная ценность» Йоакима Триера стала триумфатором на Европейской кинопремии
Билеты, задержки, дети: что изменится для авиапассажиров с 1 марта
Netflix хочет, чтобы в фильмах «сюжет повторялся в диалогах», потому что зрители смотрят в телефоны
Минпросвещения в 2026 году вернет оценки за поведение. Их будут ставить ученикам всех классов
В мае из Владивостока в Москву отправится первый театральный поезд
Новая часть «Паранормального явления» выйдет летом 2027 года
Синоптик: в этом году весна придет в Москву раньше срока
Джейсон Момоа, Шейлин Вудли и Элайджа Вуд снялись в шоу «Дорожная карта к счастью»
Детям в турецком Герменджике привезли три самосвала со снегом. Его не видели 14 лет
Дженнифер Лоуренс рассказала, что не получила роль в «Однажды… в Голливуде» из‑за внешности
Сергей Собянин надеется, что роверы заменят курьеров
В Саратовской области спасли косулю, которая застряла на льду Волги
Следком Беларуси попросил девушек «постучать» на бывших парней
Марина Влади передала любовную переписку с Высоцким в Росархив
«Изгоняющий дьявола» со Скарлетт Йоханссон выйдет в кино 12 марта 2027 года

Астрономы впервые получат видео черной дыры в действии

Снимок «тени» черной дыры в центре Млечного пути. Фото: Event Horizon ’Scope/X

Астрономы международного проекта «Телескоп горизонта событий» (EHT) готовятся получить первое в истории видео черной дыры в действии. Об этом сообщает The Guardian.

Сеть телескопов EHT будет следить за сверхмассивной черной дырой в центре галактики Messier 87 в течение марта и апреля.  Цель — запечатлеть кадры закручивающегося диска вещества, который очерчивает край горизонта событий, границы, за которую не выходит ни свет, ни материя. 

«Возможно, мы сможем точнее оценить скорость вращения черной дыры и понять, как черные дыры запускают джеты, — а это два ключевых вопроса, на которые в нашей области до сих пор нет ответа», ― отметила Сера Маркофф, профессор астрономии из Кембриджского университета и одна из основательниц консорциума EHT.

Черные дыры, по ее словам, имеют дурную славу «злых пылесосов, которые просто засасывают все подряд». Однако ученые все чаще признают, что именно эти космические объекты могут стать ключом к пониманию того, как возникли первые галактики в ранней Вселенной и как они затем эволюционировали.

EHT — это глобальная сеть из 12 радиотелескопов, расположенных от Антарктиды до Испании и Кореи. В 2019 году она представила первое в истории изображение тени черной дыры. 

Расскажите друзьям