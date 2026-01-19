В Москву с концертом вернется Jason Derulo

Американский поп-исполнитель Jason Derulo вновь приедет в Москву ― он даст концерт на «ЦСКА Арене» 14 июня 2026 года. Об этом «Афише Daily» рассказали в агентстве Force Events, которое организует шоу.
Вместе с артистом на сцену вновь выйдет Les Twins — хип-хоп-танцевальный дуэт, созданный братьями Буржуа. Более того, Les Twins проведут танцевальные мастер-классы в Москве и еще нескольких городах России.
Derulo исполнит в Москве свои главные хиты. Организаторы концерта обещают большое шоу.
В прошлый раз Jason Derulo приезжал в Россию осенью. Он выступал 26 сентября на «ЦСКА Арене» в Москве и 28 сентября на «СКА Арене» в Петербурге. Артист выходил на сцену под песню «Матушка-земля», а его диджей включал на разогреве Icegergert.
Jason Derulo известен по таким хитам, как «Wiggle», «Take You Dancing», «Talk Dirty», «Swalla» и «Savage Love». Лауреат премий YouTube Music Awards и Teen Choice Awards.