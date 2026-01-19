В Москву с концертом вернется Jason Derulo

В Голливуде хотят экранизировать эссе Эшли Тисдейл о токсичном мамском чате
В Москве для владельцев домашних животных запустили услугу телеветеринарии
В Петербурге выселяют бар «Фогель»
Большинство россиянок не хотят отношений с мужчинами, живущими с родителями
Умер режиссер «Короля Льва» Роджер Аллерс
Во франшизе «Мамма Миа!» хотят вернуть к жизни персонаж Мерил Стрип
Bad Bunny представил трейлер своего шоу на Супербоуле-2026
Софи Тернер узнала о хронических проблемах со спиной при подготовке к роли Лары Крофт
В крещенскую ночь в Москве продлят работу нескольких автобусных маршрутов
Marvel показала новый тизер сериала «Чудо-человек». Премьера — 27 января
Трейлер третьего сезона «Эйфории» побил рекорд HBO
«Сентиментальная ценность» Йоакима Триера стала триумфатором на Европейской кинопремии
Билеты, задержки, дети: что изменится для авиапассажиров с 1 марта
Netflix хочет, чтобы в фильмах «сюжет повторялся в диалогах», потому что зрители смотрят в телефоны
Минпросвещения в 2026 году вернет оценки за поведение. Их будут ставить ученикам всех классов
В мае из Владивостока в Москву отправится первый театральный поезд
Новая часть «Паранормального явления» выйдет летом 2027 года
Синоптик: в этом году весна придет в Москву раньше срока
Джейсон Момоа, Шейлин Вудли и Элайджа Вуд снялись в шоу «Дорожная карта к счастью»
Детям в турецком Герменджике привезли три самосвала со снегом. Его не видели 14 лет
Дженнифер Лоуренс рассказала, что не получила роль в «Однажды… в Голливуде» из‑за внешности
Сергей Собянин надеется, что роверы заменят курьеров
В Саратовской области спасли косулю, которая застряла на льду Волги
Следком Беларуси попросил девушек «постучать» на бывших парней
Марина Влади передала любовную переписку с Высоцким в Росархив
«Изгоняющий дьявола» со Скарлетт Йоханссон выйдет в кино 12 марта 2027 года
Россияне бронируют зарубежное жилье на праздники на 79% активнее, чем в прошлом году
В Москве может появиться бар «Абьюзивные отношения»

В Москву с концертом вернется Jason Derulo

Фото: Татьяна Вальянина/Force Events

Американский поп-исполнитель Jason Derulo вновь приедет в Москву ― он даст концерт на «ЦСКА Арене» 14 июня 2026 года. Об этом «Афише Daily» рассказали в агентстве Force Events, которое организует шоу. 

Вместе с артистом на сцену вновь выйдет Les Twins — хип-хоп-танцевальный дуэт, созданный братьями Буржуа. Более того, Les Twins проведут танцевальные мастер-классы в Москве и еще нескольких городах России.

Derulo исполнит в Москве свои главные хиты. Организаторы концерта обещают большое шоу.

В прошлый раз Jason Derulo приезжал в Россию осенью. Он выступал 26 сентября на «ЦСКА Арене» в Москве и 28 сентября на «СКА Арене» в Петербурге. Артист выходил на сцену под песню «Матушка-земля», а его диджей включал на разогреве Icegergert.

Jason Derulo известен по таким хитам, как «Wiggle», «Take You Dancing», «Talk Dirty», «Swalla» и «Savage Love». Лауреат премий YouTube Music Awards и Teen Choice Awards.

Расскажите друзьям