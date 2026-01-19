Большинство россиянок не хотят отношений с мужчинами, живущими с родителями

Семь из десяти (70%) россиянок рассказали, что скорее не стали бы начинать отношения с симпатичным мужчиной, который в 30–40 лет продолжает жить с родителями. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные ВЦИОМ.
16% скорее вступили бы в отношения с таким мужчиной. Только 39% мужчин рассказали, что не вступили бы в отношения с женщиной, которая живет с родителями, 41% это не смущает.
По мнению 73% опрошенных женщин, неприемлемо, чтобы взрослый мужчина постоянно следовал советам матери по жизненным вопросам. 20% назвали такую ситуацию нормальной.
«В российском обществе взросление по-прежнему происходит довольно рано на фоне мировых трендов и вопреки существующим стереотипам о молодежи. И, как показывают результаты исследования, россияне довольно нетерпимы к тем, кто или „засиделся“ в родительском доме, или слишком долго „слушает маму“», — прокомментировала итоги опроса эксперт ВЦИОМ Татьяна Смак.
В среднем россияне начинают жить отдельно от родителей в 21 год. Кроме того, нормой отделения от родителей как дочерей, так и сыновей респонденты тоже назвали 21 год.
«В отношении женщин сопоставимой языковой маркировки не существует: их близость с родителями социально приемлема и не воспринимается как признак несостоявшейся взрослости. Примечательно, что в основном эту стигму активно воспроизводят сами женщины», — сделала вывод Татьяна Смак.