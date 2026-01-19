Большинство россиянок не хотят отношений с мужчинами, живущими с родителями

Семь из десяти (70%) россиянок рассказали, что скорее не стали бы начинать отношения с симпатичным мужчиной, который в 30–40 лет продолжает жить с родителями. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные ВЦИОМ.



16% скорее вступили бы в отношения с таким мужчиной. Только 39% мужчин рассказали, что не вступили бы в отношения с женщиной, которая живет с родителями, 41% это не смущает.



По мнению 73% опрошенных женщин, неприемлемо, чтобы взрослый мужчина постоянно следовал советам матери по жизненным вопросам. 20% назвали такую ситуацию нормальной.



«В российском обществе взросление по-прежнему происходит довольно рано на фоне мировых трендов и вопреки существующим стереотипам о молодежи. И, как показывают результаты исследования, россияне довольно нетерпимы к тем, кто или „засиделся“ в родительском доме, или слишком долго „слушает маму“», — прокомментировала итоги опроса эксперт ВЦИОМ Татьяна Смак.